В Сирии надеются, что помощь от Франции - начало глобального гуманитарного процесса

Российские военные доставили в Сирию более сорока тонн гуманитарной помощи из Франции. Для скорейшего восстановления мирной жизни в Восточную Гуту привезли мобильный медпункт для проведения операций, кухонные наборы, одеяла и медикаменты.

Восточная Гута. Сюда прибыла колонна грузовиков сирийского арабского Красного полумесяца, в кузове которых – более сорока тонн гумпомощи из Франции.

"Основной качественный состав данного гуманитарного груза — это одеяла, комплекты кухонных принадлежностей, палатки и медицинские препараты, — рассказывает Владимир Завозный, начальник отдела контроля юго-восточной зоны деэскалации города Дамаска. — Данная помощь очень необходима населению, которое здесь находится".

С начала войны в Сирии в 2011 году эта гуманитарная операция стала первой совместной акцией по оказанию помощи Арабской республики западной страной при поддержке России. В увесистых ящиках — хирургические инструменты, системы переливания крови, шприцы и многое другое. Все то, чего так нахватает сейчас сирийским врачам. "Это антисептик, это тонометр, чтобы измерять артериальное давление, — говорит Сеф Аль-Дин Хабия, сотрудник сирийского арабского Красного полумесяца. — Коробки разнообразные, мы только открыли одну". Мы не знаем, что внутри других коробок, будем смотреть на срок годности этих лекарств, чтобы они были безопасны".

Получаемый груз тщательно проверяют и сотрудники российского центра по примирению. Сверяют с накладной и количество и качество. Большая часть медикаментов будет распределена по местным больницам. Остальное развезут по аптекам, но не для продажи. "Мы будем выдавать помощь по талонам, — поясняет Ахмед Аль-Сахуб, ответственный за распределение гуманитарной помощи сирийского арабского Красного полумесяца. — Их мы распределили по всем нуждающимся семьям. Наша задача — чтобы все получили медикаменты бесплатно".

Часть привезенного решили раздать сразу после разгрузки. Те люди, чье жилье оказалось разрушено, в первую очередь получают палатки и одеяла. "Наш дом частично разрушен и в нем сейчас живет сразу 2 семьи, это 15 человек, — говорит Мухаммад. — К нам пришли волонтеры, увидели, что нам нужна помощь. И выдали талоны. Мы уже не раз получали гуманитарную помощь из России, а теперь ее будет еще больше. Спасибо вам за это".

В Сирии надеются, что эта помощь от Франции — лишь только начало глобального гуманитарного процесса, к которому вскоре могут присоединится и другие страны. Если такие намерения у них возникнут, то Россия готова оказать всестороннюю помощь в транспортировки грузов в Сирию.