Количество белых медведей на Чукотке выросло до трех тысяч особей

Численность белого медведя в акватории Чукотского моря увеличилась, популяция оценивается примерно в три тысячи особей. Эти данные впервые за восемь лет представили на заседании российско-американской комиссии по белому медведю, которое прошло на Чукотке.

По мнению ученых, несмотря на сокращение площади и продолжительности пребывания дрейфующих льдов в Чукотском море, заметен рост популяции хищников; эксперты считают, что медведи успевают адаптироваться к непростым ледовым условиям.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что медведи, живущие на российской территории, начинают осваивать новые акватории на восточном направлении, сообщает "Интерфакс".