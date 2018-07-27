На стройке в Китае обрушились бараки, погибли 6 человек

На стройке в городе Луань (Восточный Китай, провинция Аньхой) обрушились разборные переносные бараки. В результате погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Всего в бараках было 16 строителей, передает ТАСС.

Обрушение произошло из-за сильных ливней и града. Обильные осадки, наблюдаемые в Китае в последнее время, часто становятся причиной аварий и ЧП.