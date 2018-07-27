БРИКС и партнеры: "пятерка" задумалась о расширении

В Йоханнесбурге в пятницу заключительный день саммита БРИКС. Участвуют — лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, гости — главы ряда стран Африки, а также Турции, Аргентины и Ямайки. Сегодня пройдут два заседания, одно — по стратегическому сотрудничеству, на котором обсудят возможности расширения блока.

15 глав государств в эти дни работают в Йоханнесбурге. Помимо лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, на саммит БРИКС приглашены партнеры — президенты целого ряда африканских стран, Аргентины, Ямайки, Турции. Сегодня они все вместе соберутся за общим столом, чтобы говорить о сотрудничестве.

Накануне лидеры стран "пятерки" подписали Йоханнесбургскую декларацию, своего рода итог работы за минувшие 10 лет и планы на будущее. Эксперты отмечают: сейчас для БРИКС открыто окно возможностей. Запад перестал играть роль первой скрипки. Это видно по интенсивным контактам в Йоханнесбурге.

Минувшим вечером на крыльце резиденции Владимира Путина была слышна разная речь. Вот китайский лидер Си Цзиньпин с делегацией. КНР — крупнейший торговый партнер России. Да и на личном уровне лидеры связаны крепкой дружбой. Они встречаются минимум пять раз в год, и вот на этот раз в Йоханнесбурге вместе поужинали.

Охрана президента Эрдогана зимним африканским вечером согревалась кофе, пока их руководитель с российским коллегой вел переговоры. Эрдоган отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются на зависть тем, кто ревностно за ними следит. Лидеры общались дольше запланированного — почти полтора часа.

"Вы меня в ресторан обещали пригласить", — говорит Путин.

"Я приглашаю", — ответил Эрдоган.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)", — с улыбкой напоминает российский лидер.

"Я с большим удовольствием буду вас ждать", — обещает Эрдоган.

Делегация Замбии выделилась офицерами в парадных мундирах. Сам президент Эдгар Лунгу в прошлом министр обороны, он пригласил российского коллегу совершить официальный визит в Замбию.

"Для меня огромное удовольствие встретиться с вами. Я знаю, что у вас сегодня очень плотный график, но тем не менее вы нашли возможность встретиться с нами. Мы высоко ценим историческую роль, которую сыграла Россия в поддержке африканских стран", — говорит президент Замбии Эдгар Лунгу.

"Мы благодарны вам за поддержку российских инициатив на этих международных площадках, в том числе на площадке ООН", — отвечает Путин.

Половина одиннадцатого вечера рабочий день Владимира Путина не заканчивается. Очередная машина у его резиденции. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на переговоры.

Пока гость поднимался, Владимир Путин настраивал подчиненных на рабочий лад.

- Не спать!

С индийским коллегой Путин виделся недавно, в мае они встречались в Сочи, а осенью российского лидера ждут в Индии. На дипломатическом языке это называется интенсивными двусторонними контактами.

Должен сказать, наши усилия небезуспешны. Товарооборот растет, в прошлом году вырос на 24 процента. А за первые 5 месяцев этого года еще на 26. Я очень рад вас видеть, господин премьер-министр.

Любопытно, как общались лидеры. Речь Нарендры Моди с его родного хинди переводили на английский язык и только потом на русский.

"После проведения чемпионата мира по футболу Россия продемонстрировала всему миру свои организационные способности. Весь мир смог собственными глазами увидеть, как Россия успешно провела этот чемпионат и еще больше укрепила образ, имидж России во всем мире", — отмечает премьер-министр Индии.

Уезжал Нарендра Моди ближе к полуночи. Глав государств ждал второй — не менее напряженный — день саммита. Утром состоится их встреча за общим столом БРИКС.