В Калифорнии из-за пожаров объявлен режим ЧС, есть погибшие

В американском штате Калифорния из-за природных пожаров объявлен режим ЧС, передает РИА Новости.

Как сообщается на сайте губернатора штата Джерри Брауна, режим ЧС был объявлен в округах Марипоса, Риверсайд и Шаста. "Пожар, который охватил более 43 тысяч акров земли (более 17 тысяч гектаров), все еще представляет угрозу для домов и других строений, что требует эвакуации жителей", — говорится в заявлении.

Ранее стало известно об эвакуации 12 тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов Калифорнии задержали для допроса одного автомобилиста после того, как поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве в месте начала пожара в округе Риверсайд.

Губернатор Браун подтвердил гибель одного человека из-за пожаров. Это сотрудник департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата, погибший при ликвидации огня. Несколько пожарных получили ожоги.