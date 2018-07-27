Арестован третий подозреваемый в убийстве фигуриста Тена

В ходе расследования уголовного дела об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена арестованы три человека, передает "Интерфакс".

Заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое, следствием собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор, суд санкционировал их арест. Ахметжанов не стал называть фамилию третьего задержанного, отметив, что тот арестован "за недонесение".

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений" и "разбой из корыстных побуждений в группе лиц".

Как сообщалось, казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, многократный победитель различных международных турниров Денис Тен был убит 19 июля.

В центре Алматы он при попытке кражи зеркал со своего автомобиля подошел к преступникам, которые в ходе потасовки нанесли ему множественные ножевые ранения. Спортсмен был доставлен в центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

Ранее по подозрению в убийстве Тена полицией задержан 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов и 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов. Оба подозреваемых дали признательные показания.