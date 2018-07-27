Moscow River Cup. Евгения Родина зачехлила ракетку

В столице России продолжается турнир Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup с призовым фондом 750 тыс. долларов. К сожалению, на домашнем состязания не слишком удачно выступают россиянки. Очередной потерей в стане нашей диаспоры стал вылет Евгении Родиной.

Роидна играла в третьем круге против Александры Саснович из Белоруссии. Только в первой партии этого матча на корте шла равная борьба и все релил один брейк в пользу белоруски – 7:5. Во втором сете Родина уступила почти безвольно – 2:6.

Еще одна встреча состоялась накануне вечером и она была куда более упорной. Анастасия Севастова из Латвии играла против Ирины-Марии Барэ (Румыния). Выиграла представительница Прибалтики в трех сетах – 6:2, 6:7, 6:4.