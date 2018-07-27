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27 июля 201808:55

Шахматы. Свидлер сохраняет третью строчку на турнире в Биле

bielchessfestival.ch

В швейцарском городке Биль проходит шахматный Biel Chess Festival, в рамках которого шесть ведущих гроссмейстеров разыгрывают призы традиционного турнира. Лидируют на состязании чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Чемпион России Петр Свидлер идет третьим.

В 5-м туре гроссмейстер Свидлер сыграл вничью чешским шахматистом Давидом Наварой. Ничьей завершилась и встреча лидеров Карлсена и Мамедьярова. Единственную результативную партию выдал француз Максим Вашье-Лаграв, белыми фигурами обыгравший Нико Георгиадис из Швейцарии.

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