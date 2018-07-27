Лига Европы. "Кайрат" с Аршавиным обыграл голландский "АЗ"

В футбольном Старом Свете продолжается квалификация континентальных турниров. Накануне в Лиге Европы прошли очередные матчи. Казахстанский "Кайрат", за который играет экс-капитан "Зенита" Андрей Аршавин, переиграл дома сильный голландский "АЗ Алкмаар" со счетом 2:0.

Оба гола у победителей забил Эсеола, отличившийся на 12-й и 50-й минутах. Аршавин провел за "Кайрат" весь матч и был заменен на 90-й минуте игры.

Из других результатов игрового дня отметим ничью голландского "Витесса", которым руководит наш тренер Леонид Слуцкий, с румынским "Виторулом" (2:2). Ничьей – 1:1, — завершился и матч шотландского "Абердина" и английского "Бернли". Итальянская "Аталанта" не смогла дома одолеть боснийский клуб "Сараево": здесь также ничья – 2:2.