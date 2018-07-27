Уличные беспорядки в Варшаве. Полиция применила газ

Беспорядки на улицах польской столицы. Демонстранты, недовольные реформой Верховного суда, митингуют около президентского дворца в Варшаве. По данным местных СМИ, полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Однако сами правоохранительные органы настаивают, что это была ответная реакция. Демонстранты якобы первые начали распылять какое-то вещество в сторону силовиков, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, 3 апреля в Польше вступил в силу новый закон. Он обязывает всех судей Верховного суда, кто старше 65 лет, уйти на пенсию. При этом, если предоставить справку о состоянии здоровья и получить согласие президента, то пост можно сохранить. Журналисты выяснили, что 16 из 27 членов ВС уже подали соответствующие документы. Остальные отказались. Они уверены, что новый закон позволит главе государства контролировать Верховный суд.