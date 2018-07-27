Гонщик Force-India Перес: финансовая ситуация в команде критическая

Мексиканский пилот формулической команды Force-India Серхио Перес признал наличие финансовых проблем в его "конюшне". Пресса несколько раз сообщала, что в команде сменится владелец: больше всего разговоров было про приход в Force-India бизнесмена Лоренса Стролла. Но пока ситуация не разрешилась.

При этом Перес говорит, что "в данный момент ситуация стала критической": "Не секрет, что финансовые проблемы уже какое-то время сдерживают нашу команду. Тем не менее, посмотрите на результаты – а в "Формуле-1" важен только результат. Мы занимаем пятое место в Кубке конструкторов. При этом вы даже не можете себе представить те финансовые трудности, с которыми нам приходилось иметь дело".

По признанию первого номера "конюшни", и гонщики, и сотрудники команды хотели бы понять, что их ждет в ближайшие недели. "Мое будущее? – цитирует Переса Crash.Net. – Я никуда не спешу, потому что знаю, что нахожусь в хорошей ситуации. Но чем раньше – тем лучше. Вопрос еще и в том, сколько ты сам будешь готов ждать, если примешь решение. Я думаю, что буду иметь представление о своем будущем после летнего перерыва в чемпионате".