"Химки" подпишут баскетболиста "Майами Хит" Джордана Мики

Российский баскетбольный клуб "Химки" готов заключить контракт с американским форвардом Джорданом Мики, который в минувшем сезоне выступал в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации "Майами Хит". Соглашение будет действовать на один ближайший сезон.

Мики был выбран на драфте НБА в 2015 году клубом "Бостон Селтикс" 33-м номером, напоминают "Известия". Затем он перешел в "Майами", где в прошлом году отыграл 23 матча, набирая в среднем 4,0 очка. В мае "Хит" отказались от продления контракта с нападающим, и Мики стал свободным агентом.