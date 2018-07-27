В Кронштадте возродили традиционный полуденный выстрел из пушки

В Кронштадте возродили стрельбу из корабельной пушки каждый полдень. Залп будут давать лучшие артиллеристы Ленинградской военно-морской базы из 45-миллиметрового орудия, установленного на эсминце-музее "Беспокойный", рассказал агентству РИА Новости начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

Военные напомнил, что традиция была прервана 46 лет назад. Но теперь восстановлена по просьбе командующего ЗВО Андрея Картаполова и жителей Кронштадта.

Первый полуденный выстрел прогремел в Кронштадте в 1872 году. По нему сверяли часы моряки и работники порта. В 1934 после убийства Сергея Кирова эту традиция прервалась до 1957 года. Потом полуденный выстрелы еще несколько раз отменяли и возрождали.