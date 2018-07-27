Убийство криминального авторитета в Новокузнецке попало на видео

В ночь на пятницу, 27 июля, в первом часу ночи в баре "Джамбул" на проспекте Металлургов в Новокузнецке произошло убийство, попавшее в объектив камеры наблюдения.

На записи видно, как в увеселительное заведение зашел мужчина в темной одежде и солнцезащитных очках. Он приблизился к одному из отдыхавших, стоявшему в большой компании, и практически в упор произвел несколько выстрелов в спину своей жертве.

После этого стрелок скрылся, а пострадавший скончался от полученных ранений.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, погибший – 39 летний мужчина, "освободился из мест заключения в начале июля текущего года, где отбывал наказание за вымогательство и мошенничество".

По одной из версий, застреленный собрал товарищей, чтобы отметить с ними выход на свободу.

Местные СМИ уточняют, что в баре был застрелен Александр Жестоков – один из лидеров ОПГ "Запсибовские", члены которого длительное время выстраивали криминальный "бизнес" в Новокузнецке.

В "активе" у бандитов – наркоторговля, вымогательства денег у коммерсантов и квартирные мошенничества в результате которых экс-владельцы недвижимости оставались на улице.

Злоумышленники не церемонились со своими жертвами. Так, один из "коллег" Жестокова – Александр Новиков застрелил директора автомойки Кабакова, отказавшегося платить преступникам.

Предприниматель был убит на рабочем месте, киллер забрал из сейфа убитого триста тысяч рублей.

Выйти на след убийцы помогло видео с регистратора автомобиля, припаркованного неподалеку.