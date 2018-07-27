"10 бутылок водки": водитель сбил пешеходов и врезался в подъезд дома на востоке Москвы

Два москвича получили травмы, один из них — серьезные, в результате наезда Chrysler Voyager, водитель которого не совладал с управлением во дворе и протаранил подъезд жилого дома на востоке столицы. Камера наружного наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла в 09:37 утра в минувший четверг, 26 июля, возле дома №50/2 по 3-й Парковой улице. За рулем минивена находился приятель владельца, сам он располагался рядом, но толком объяснить, что же произошло, так и не смог. Судя по всему, водитель отвлекся от дороги, и автомобиль вылетел на тротуар в районе первого подъезда, где в тот момент находились трое местных жителей. Женщина успел отпрыгнуть, а вот двум мужчинам не повезло — двигавшийся на высокой скорости Chrysler сбил их, а сам пронесся сквозь палисадник и врезался в косяк третьего подъезда.

"Водитель вышел, посмотрел на человека в крови, приложил свою правую руку к голове и в таком состоянии побрел по дорожке. Пассажир, как воробушек, сел на оградку. Кто-то заглянул в их машину, нашел 10 бутылок водки. Пять были пустыми. Думаю, они были пьяными", — рассказала "МК" пенсионерка Мария.

Пострадавших госпитализировали: один мужчина получил перелом свода основания черепа и впал в кому, второй отделался несколькими переломами.