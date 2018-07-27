Опубликована полная версия видео драки депутатов в Конотопе

Отдел коммуникации полиции Сумской области опубликовал на своей странице в социальной сети информацию о произошедшей массовой драке в здании городского совета Конотопа — города с населением около 90 тысяч человек.

Словесный конфликт сторонников и противников действующего мэра города перерос в рукоприкладство, а затем и в масштабную потасовку, о чем уже писалось ранее.

Противоборствующие стороны провоцировали своих оппонентов и с готовностью шли на конфронтацию. Подогреваемый конфликт быстро перерос в ожесточенное побоище, прекратить которое удалось лишь прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции.

В результате происшествия пострадали четверо стражей органов правопорядка, а пятьдесят наиболее активных участников потасовки были задержаны.