Макаревича попросили не относиться к крымчанам как к товару

Власти Крыма призвали лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича перестать воспринимать крымчан как товар, передает РИА Новости.

Ранее в эфире "Эха Москвы" Макаревич заявил, что в 2014 году России нужно было купить Крым, чтобы не портить отношения с Киевом.

Как заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, в начале своей карьеры Макаревич даже не мог себе представить, что осмелится говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре. Он отметил, что подобные высказывания демонстрируют коммерческое отношение музыканта к жизни. "Крым и крымчане не продаются", — подчеркнул Иоффе.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Как известно, власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. При этом Украина считает Крым своей, временно оккупированной территорией.

Российские власти в своих заявлениях не раз подчеркивали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".