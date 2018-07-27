ABC: США готовят удар по ядерным объектам Ирана
США уже в августе могут нанести удар по ядерным объектам Ирана, сообщает канал ABc со ссылкой на источники в правительстве Австралии.
Австралийские и британские военные помогут американцам определить цели, но непосредственно в ударе участвовать не будут.
При этом премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что у него нет никаких оснований считать, что США готовятся к военному конфликту с Ираном.
Между тем, военный эксперт Виктор Мураховский считает, что в конце августа США вряд ли нанесут удары по Ирану, однако это не значит, что удара не будет вообще. Но Вашингтон должен осознавать все возможные последствия такого шага, который не имеет никаких объективных оснований.
"Все последствия необходимо просчитывать. Например, если США ударят по ядерной электростанции в Бушере, то они будут просто непредсказуемые и катастрофические", — заявил эксперт РИА Новости.
Весной 2018-го США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе Ирана и восстановили все свои санкции против этой страны.
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