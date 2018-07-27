Газовый "угар": Гройсман призвал не "ползать в Москву"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал прекратить преклонять колени и ползать каждый декабрь в Москву. У страны есть собственные огромные запасы природного газа. Непонятно, зачем тогда покупать энергоносители у России, добавил политик в эфире телеканала "112 Украина".

Заявление Гройсмана прокомментировал заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько. Он считает, что заявление премьера – это обычный патриотический угар. Собственного же газа Украине хватит разве что на отопление жилых домов. Страна добывает 20-25 миллиардов кубометров в год. Для промышленности этого слишком мало.

Безпалько напомнил, что Украина уже искала альтернативные источники газа. Покупала голубое топливо по завышенной цене у Евросоюза. Однако каждый раз возвращалась к России.