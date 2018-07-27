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27 июля 201812:12

На Курском вокзале до смерти избили пассажира поезда

Новодережкин Антон/ТАСС

Ночью во время драки на Курском вокзале Москвы погиб пассажир транзитного поезда "Санкт-Петербург-Нижний Новгород", передает РИА Новости.

Как сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО, в ночь на пятницу сотрудники транспортной полиции на Курском вокзале Москвы во время патрулирования платформ поездов дальнего следования был замечен конфликт между молодыми людьми. Увидев полицейских, участники потасовки разбежались.

На месте драки полицейские обнаружили двух граждан с телесными повреждениями. Бригада скорой помощи незамедлительно выехала на место ЧП, но один из пострадавших скончался до ее прибытия.

Полицейские задержали подозреваемого в организации драки в течение 15 минут, после чего по горячим следам был задержан еще один участник инцидента.

По предварительным данным, драка завязалась на бытовой почве, некоторые ее участники были пьяны.

Следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" УК РФ.

Выясняются обстоятельства и причины произошедшего, устанавливаются личности всех причастных к происшествию.

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