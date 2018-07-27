В Красноярском крае сбили женщину на пешеходном переходе. Видео

В Красноярском крае в Лесосибирске 26 июля вечером на пешеходном переходе была сбита пожилая женщина. 23-летний водитель праворульного автомобиля Toyota, совершая обгон перед "зеброй", не заметил пешехода из-за корпуса другой машины.

За несколько секунд до столкновения автомобиль завилял — заметно, что водитель за мгновения до аварии не мог решить, с какой стороны ему надо объехать пешехода. В это же время на дороге заметалась пожилая женщина, то останавливаясь, то вновь делая шаг вперед.

В результате столкновения женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в местную больницу.