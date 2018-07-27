Футбольный ЦСКА готов подписать контракт с уругвайцем Эрнандесом

Экс-футболист английского клуба "Халл Сити" Абель Эрнандес, который несколько раз вызывался в сборную Уругвая, может подписать контракт с московским ЦСКА. 27-летний нападающий прибыл в столицу России и после медицинского обследования заключит с армейцами соглашение на три года.

Эрнандес играл за "Халл" в ту короткую пору, что клубом руководит экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий, напоминает издание Salimo.Uy. Футболист переходит в столичную команду на правах свободного агента, но ЦСКА выплатит значительный подписной бонус.

Сразу после начала переговоров с Эрнандесом сообщалось, что уругваец хочет получать в новом клубе от 5 до 6 млн евро за сезон и это при том, что в "Халле" зарплата Эрнандеса составляла не более 2 млн евро в год.