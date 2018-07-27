После нападений на пассажиров в Москве предложили создать черный список таксистов

После того, как стало известно о нескольких случаях нападения таксистов на пассажиров и, прежде всего, на пассажирок, в Мосгордуме предложили создать черный список, куда вносились бы данные о водителях, на которых неоднократно поступали жалобы на агрессию и рукоприкладство.

Об этой идее Агентству городских новостей "Москва" рассказал зампредседателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.

Он сообщил, что участились жалобы пассажиров такси, в частности женщин, на нападения водителей и их агрессивное поведение в отношении граждан.

"Это, конечно, же недопустимо. Но еще больше меня возмущает факт того, что таксомоторные компании и агрегаторы не всегда встают на защиту своих клиентов и выгораживают водителей", — сказал Шибаев.

Поэтому, по его словам, стоит подумать над введением такого черного списка. Водители, которые попадут в него после неоднократных жалоб, должны получать запрет на осуществление перевозок пассажиров, считает представитель Мосгордумы.

По его мнению, важно, чтобы создание такого списка было консолидированным решением таксомоторных компаний и агрегаторов, поскольку зачастую водители работают в нескольких компаниях или могут свободно перейти из одной в другую.

Кроме того, Шибаев предложил обязать московские такси устанавливать видеорегистраторы в салон автомобиля, а записи хранить в течение определенного времени.