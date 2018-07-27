Суперкубок России. Букмекеры отдают преимущество "Локомотиву"

Накануне старта нового футбольного сезона в России, который откроет матч за Суперкубок страны в Нижнем Новгороде между столичными "Локомотивом" и ЦСКА, букмекерские конторы отдают преимущество победителям чемпионата-2018. На успех "Локо" можно поставить по курсу 2.30-2.40.

Заработать на успехе московских армейцев в предстоящей игре можно гораздо больше: коэффициент на победу ЦСКА в основное время матча составляет от 3.40 до 3.50. Ничейный исход игры за Суперкубок оценивается букмекерскими конторами как второй по вероятности – курс 3.30-3.40.