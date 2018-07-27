Путин хочет нарастить сотрудничество с африканскими странами

Россия заинтересована в сотрудничестве с африканскими странами по самым разным направлениям – это и промышленность, и сельское хозяйство, и здравоохранение, а также связь, геология и недропользование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

На встрече с президентом Анголы российский лидер обсудил совместную работу в освоении алмазных месторождений. В Бурунди запущено совместное производство светотехнической продукции, а в Сенегале – проекты в сфере агропромышленного комплекса, рассказал президент.

Африканские партнеры, считает он, могут подключиться к стратегии экономического партнерства БРИКС, принятой в 2015 году, по каждому из выбранных направлений: экономика, финансы, продовольственная безопасность.

Президент РФ сообщил о перспективах проведения российско-африканского саммита, передает "Интерфакс". Саммиту могли бы предшествовать встречи предпринимателей, экспертов и общественных деятелей, отметил он.

Также Путин рассказал о работе России в борьбе с вирусом лихорадки Эбола в Африке, в частности, назвал ее "в высшей степени эффективной".