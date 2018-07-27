Брэда Питта уличили в том, что он копировал имидж каждой из своих девушек

Американский фотограф Сара Макгонагалл изучила несколько снимков голливудского актера Брэда Питта разных лет и пришла к выводу, что звезда "Бесславных ублюдков" и других картин копировал внешность каждой девушки, с которой встречался. По крайней мере, сходство имиджа Питта и его подруг отрицать сложно, сообщает Shock.

Фотограф из Нью-Йорка разместила у себя в "Твиттере" фотографию из бульварной газеты 12-летней давности. Авторы издания обратили внимание на странную переменчивость в образе актера еще в 2006 году.

I saw this news article about Brad Pitt and now I can't stop thinking about it. pic.twitter.com/OytJQD5rli — Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) 26 июля 2018 г.

Сара опубликовала еще несколько фотографий Питта с бывшими возлюбленными, на которых тот также явно копирует их имидж.

This is truly the gift that keeps on giving. pic.twitter.com/XxnQgglkAq — Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) 26 июля 2018 г.

За сутки пост американки лайкнули более 200 тысяч раз. Многие ее подписчики признались, что ранее не обращали внимание на такие перемены в образе знаменитого актера. Другие предположили, что Питт "боится быть самим собой", поэтому копирует своих девушек. Третьи отметили, что в поведении звезды нет ничего необычного – многие пары, необязательно знаменитые, ведут себя похожим образом.