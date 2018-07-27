Москву назвали мировым лидером по оказанию электронных услуг населению

В рейтинге ООН российская столица — на первом месте среди 40 крупнейших мегаполисов. Запись в школы, поликлиники и детсады, оплата услуг и получение необходимых документов, возможность решать, как изменится облик столицы — это лишь часть онлайн-сервисов, которые прочно вошли в жизнь москвичей. Опыт теперь перенимают регионы.

Изменить жизнь к лучшему одним нажатием клавиш — теперь это возможно. Анна Ермакова решила начать с собственного двора: написала на портал госуслуг о том, что нужна детская площадка.

— Очень быстро, в течение месяца с начала голосования уже началось строительство. Мы даже не успели заметить, как ее построили!

А это — обычная городская поликлиника: здесь уже давно нет регистратуры — только электронная запись. И никаких очередей.

"Я помню, когда я прикреплялась, здесь еще была регистратура, постоянные очереди, приходилось очень долго стоять. Сейчас, когда все это изменилось — просто великолепно. Вы видите — свободный доступ!" — говорит Галина Плавунова.

Обычным делом стали и электронные медкарты. Теперь вся информация оцифрована — врачи имеют доступ к истории болезни пациента через внутреннюю базу данных.

"Эта электронная система — единая, то есть, доктора в других медицинских учреждениях могут посмотреть данные обследований, увидеть это все в единой системе", — говорит врач общей практики Олег Вильман.

Теперь Москва — первая в рейтинге ООН по уровню развития электронных услуг среди 40 мировых столиц. Лондон и Нью-Йорк остались далеко позади. Такой успех на международном уровне в этой области — впервые.

Уровень в рейтинге ООН оценивали по удобству, количеству и качеству электронных сервисов, обратной связи и скорости получения результата.

Уже сейчас, чтобы воспользоваться электронными сервисами, не нужен даже компьютер. И просто прогуливаясь по улицам города, с помощью обычного смартфона и мобильного приложения можно напрямую связаться с администрацией города, оставить жалобу или предложение.

Будущее уже наступило. Москва — цифровая. Но совсем скоро искусственный интеллект будет повсеместно.

Речь идет о программе "Умный город", которая к 2030 году полностью войдет в жизнь горожан. Всю рутинную работу передадут машинам. Бумажные документы станут электронными. Парковка будет оплачиваться автоматически. В школах вместо книг — только планшеты и очки виртуальной реальности. В больницах роботы — уже сейчас они распознают болезнь раньше человека.

"Мы взяли лучших рентгенологов города и страны, научили машину понимать, что такое рак. Взяли два заболевания — рак легких и рак молочной железы — и научили машину видеть его. Машина, в отличие от человеческого глаза, видит все на уровне пикселя", — говорит руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Артем Ермолаев.

Сделать жизнь москвича комфортнее — вот задача электронных систем. А опыт столицы теперь будут перенимать регионы.