Президент Эквадора заявил, что Ассанжу придется покинуть посольство

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть стены посольства в Лондоне, передает ТАСС.

"Нахождение Ассанжа в посольстве не может продолжаться вечно. В какой-то момент он должен будет выйти", — сказал Морено.

Газета Independent ранее сообщала, что Морено, находившийся с визитом в Великобритании, провел с официальными представителями королевства переговоры об условиях передачи Ассанжа британской полиции. При этом Морено отметил, что власти Эквадора надеются, что жизнь Ассанжа не подвергнется опасности. При этом президент отметил, что никогда не был согласен с деятельностью, которую ведет Ассандж.

Как известно, основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил эквадорские власти о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью.