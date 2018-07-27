Врачи рассказали, чего ждать от Великого противостояния Марса с затмением Луны
27 июля необычный день в астрономическом смысле. Сегодня землян ждет в прямом смысле светопреставление. Утром началось Великое противостояние Марса с Солнцем, а вечером произойдет самое длительное в нынешнем веке затмение Луны.
Как сообщалось ранее, начнется оно вскоре после 21 часа (по московскому времени), пик придется примерно на 23:20, а продлится оно почти четыре часа.
В это время спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет, за что такое явление называют "кровавой Луной". Если не будет сильной облачности, то затмение можно будет наблюдать невооруженным глазом практически на всей территории России.
Интересно и то, что сегодня же Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, станет ярче Юпитера, и уступит в блеске только Солнцу, Луне и Венере.
Его можно видеть после захода Солнца на юго-востоке как ярко-оранжевую звезду. Следующее Великое противостояние Марса произойдет только 15 сентября 2035 года.
Любителям астрономии вечер 27-го и ночь на 28 июля — повод полюбоваться редкими небесными явлениями, но окажут ли они влияние на состояние людей?
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что серьезно на здоровье землян они не повлияют, однако впечатлительные люди, особенно с психоневрологическими расстройствами, могут испытать чувство необъяснимой тревоги.
Кроме того, возможно, какие-то метеочувствительные люди, особенно которые регулярно следят за подобной информацией, на каком-то подсознательном уровне могут среагировать на них. Однако в целом опасности такие явления не несут и каких-то особых рекомендаций Минздрав по этому поводу не дает, говорит главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.
Врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг, в свою очередь, пояснил, что и солнечные, и лунные затмения всегда так или иначе оказывают влияние на эмоциональное состояние живых организмов.
По его словам, точную причину никто указать не может, но когда наблюдают в такие моменты за животными, то видят повышенный уровень тревоги, беспокойств: они ищут какое-то убежище.
"Примерно то же самое экстраполируется на человека, потому что человек, по сути своей, тоже животное. У него появляется какое-то необъяснимое чувство беспокойства, тревоги, желание куда-то спрятаться, скрыться от этого", — поясняет Файнзильберг.
Психиатр отметил, что это может быть связано с изменением атмосферного давления или "солнечной радиации".
Однако все это лишь гипотезы и предположения, потому что научных исследований на данную тему не проводилось. Человек нервничает, и поэтому обостряются все возможные психоневрологические состояния, поясняет врач.
"Если у человека есть биполярное расстройство, колебания настроения, то в этот миг оно усугубляется именно потому, что нарастает уровень внутренней беспричинной тревоги", — говорит Файнзильберг.
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