ТНТ прокомментировал новости о сносе "Дома-2"

На телеканале ТНТ надеются, что съемочная площадка популярного реалити-шоу "Дом-2" в Новой Москве, о сносе которой заявили московские власти, останется на прежнем месте.

"У нас действующий контракт с подрядчиком, и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта", — сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

Ранее стало известно, что участок, где проходят съемки телешоу, оказался на пути строительства дороги из Саларьево в Марьино, поэтому собственнику было направлено уведомление об изъятии земли. Взамен ему было предложено выбрать либо денежную компенсацию, либо другой участок.

"Правообладатель выразил желание получить участок взамен изымаемого. Необходимые решения приняты, участок подобран и в течение двух месяцев будет предложен собственнику", — уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента развития новых территорий.