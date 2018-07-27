Выходные в столице: китайский фестиваль на Тверской, забег по Москве и много музыки

Рок, военные марши, рэп, мелодии Востока: в столице в эти выходные будет много музыки. Фестивали в парках и на площадях познакомят гостей с исполнителями из разных стран. А еще можно будет увидеть лазерное шоу и салют, а также поучиться рисовать на воде.

Чтобы побывать в Китае, познакомиться с его традициями и народом, совершенно не обязательно преодолевать путь в шесть тысяч километров. Можно просто прийти на Тверскую площадь, где царит чарующая атмосфера Востока. Здесь открылся китайский уличный фестиваль, который проходит в рамках Дней Пекина в Москве.

На площади развернулась ярмарка, на которой можно купить расписные вазы, фарфоровые чайные сервизы, украшения. А еще — попробовать национальные блюда и посмотреть яркие выступления китайских танцевальных коллективов.

В воскресенье по всей стране отмечают День военно-морского флота. Не станет исключением и Москва. На берегу Химкинского водохранилища в парке "Северное Тушино" пройдут масштабные празднования. В полдень там выступит духовой оркестр. Для детей проведут мастер-классы по рисунку на воде. Как только стемнеет, в парке начнется лазерное шоу, а в 10 вечера небо озарится красочным салютом.

Посмотреть уникальный трехдневный спектакль предлагают в арт-парке "Никола-Ленивец". Это Калужская область, но москвичи не могут пройти мимо этого мероприятия. Фестиваль "Архстояние" открывается сегодня, 27 июля. Парк станет одной большой сценой, на которой будет проходить театральное действо, состоящее из 18 отдельных сцен. Разворачиваться оно будет возле арт-объекта — виллы, которая, по задумке авторов, перенесет посетителей в советское прошлое.

В Парке Горького в выходные ждут всех меломанов на грандиозном музыкальном фестивале. На одной сцене выступят певцы и музыканты разных жанров от рэпа до рока. Это будут как известные российские исполнители, так и зарубежные, завоевавшие мировую известность. Уже сегодня в шесть вечера — первый концерт.

В субботу в 22:30 возле стадиона "Лужники" стартует ночной забег. Участникам предстоит пробежать 10 километров по подсвеченным набережным и мостам Москвы. Будет очень красиво.