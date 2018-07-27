Свиридова оставили в черном списке Шенгена

Высший административный суд Польши оставил в силе запрет на въезд в страны Шенгенской зоны журналисту МИА "Россия сегодня" Леониду Свиридову. Самого истца на процесс по его делу не позвали. Судья решил, что в этом нет смысла, пишет агентство РИА Новости.

Высший административный суд – последняя инстанция в Польше. Теперь Свиридов может обращаться в Европейский суд по правам человека. Защита журналиста пояснила, что в ЕСПЧ нужно идти только после того, как они получат письменное решение польского суда и изучат его.

Напомним, в 2014 году МИД Польши аннулировал аккредитацию Леонида Свиридова. После чего правительство страны запустило процедуру лишения журналиста статуса "долговременного резидента Евросоюза" и предписало ему покинуть Польшу в течение 30 суток.