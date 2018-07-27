Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 июля 201814:10

Умер журналист, общественник и поэт Виталий Шенталинский

Википедия / Виталий Шенталинский

В возрасте 78 лет ушел из жизни журналист, создатель Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей России Виталий Шенталинский.

"Умер Виталий Шенталинский. Поэт, писатель, журналист, общественный деятель — и друг "Мемориала" с самого начала, на протяжении почти 30 лет", — сообщается на сайте правозащитного центра "Мемориал".

Виталий Шенталинский родился 7 октября 1939 года в Кемерове. Окончил Арктическое морское училище в Ленинграде и факультет журналистики МГУ. Много лет работал в журналистике: был редактором радио и телевидения, специальным корреспондентом журнала "Вокруг света", вел популярную рубрику "Хранить вечно" в журнале "Огонек". Является автором 12 книг, в которых собраны стихи и проза. Лауреат премий журналов "Звезда", "Огонек", "Сельская новь". В 1988 году создал и возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей России.

"Без него этой комиссии не было бы — и не вернулись бы, не пришли бы к читателям многие сочинения погибших авторов. Его книги, переведенные на многие языки, будут продолжать его дело — напоминая о преступлениях против культуры, о погибших писателях, возвращая утраченное", — отмечается в сообщении на сайте "Мемориала".

Сейчас

15:06

Гибель Романа Филипова: причастные установлены и заочно арестованы

13:41

Умер журналист, общественник и поэт Виталий Шенталинский

13:29

Свиридова оставили в черном списке Шенгена

13:25

Британия приостановила экстрадицию игиловцев в США, чтобы их там не казнили

11:37

ABC: США готовят удар по ядерным объектам Ирана

10:40

Убийство криминального авторитета в Новокузнецке попало на видео

08:50

Арестован третий подозреваемый в убийстве фигуриста Тена

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин хочет нарастить сотрудничество с африканскими странами

Путин хочет нарастить сотрудничество с африканскими странами

2 часа назад
Смертельную драку на Курском вокзале устроили фанаты из Москвы и Питера

Смертельную драку на Курском вокзале устроили фанаты из Москвы и Питера

34 минуты назад
Британия приостановила экстрадицию игиловцев в США, чтобы их там не казнили

Британия приостановила экстрадицию игиловцев в США, чтобы их там не казнили

1 час назад
Убийство криминального авторитета в Новокузнецке попало на видео

Убийство криминального авторитета в Новокузнецке попало на видео

4 часа назад
Врачи рассказали, чего ждать от Великого противостояния Марса с затмением Луны

Врачи рассказали, чего ждать от Великого противостояния Марса с затмением Луны

1 час назад
Опубликована полная версия видео драки депутатов в Конотопе

Опубликована полная версия видео драки депутатов в Конотопе

3 часа назад
Состояние Кобзона назвали "стабильно тяжелым"

Состояние Кобзона назвали "стабильно тяжелым"

4 часа назад
Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

23.07.2018 08:10
Макаревича призвали не прятаться от Крыма за "высокими словами и заборами"

Макаревича призвали не прятаться от Крыма за "высокими словами и заборами"

32 минуты назад
ABC: США готовят удар по ядерным объектам Ирана

ABC: США готовят удар по ядерным объектам Ирана

3 часа назад
Газовый "угар": Гройсман призвал не "ползать в Москву"

Газовый "угар": Гройсман призвал не "ползать в Москву"

2 часа назад
Президент Эквадора заявил, что Ассанжу придется покинуть посольство

Президент Эквадора заявил, что Ассанжу придется покинуть посольство

1 час назад
Управление жизненным циклом систем в ИТ-инфраструктуре

Управление жизненным циклом систем в ИТ-инфраструктуре

3 часа назад
5 способов продать свой загородный дом дороже

5 способов продать свой загородный дом дороже

5 часов назад
Цифровая экономика - шаг в будущее

Цифровая экономика - шаг в будущее

20 часов назад
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
Московский воздух оказался загрязнен формальдегидом

Московский воздух оказался загрязнен формальдегидом

20 минут назад
Гид по стилям: что такое бохо? Особенности и примеры

Гид по стилям: что такое бохо? Особенности и примеры

39 минут назад
Актер и драматург Каюмов скончался после падения в оркестровую яму районного ДК

Актер и драматург Каюмов скончался после падения в оркестровую яму районного ДК

44 минуты назад
По-летнему комфортно: погода в выходные догонит и перегонит норму

По-летнему комфортно: погода в выходные догонит и перегонит норму

44 минуты назад
Формула-1. Риккардо выиграл первую свободную практику Гран-при Венгрии

Формула-1. Риккардо выиграл первую свободную практику Гран-при Венгрии

49 минут назад
Обнищавший Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды

Обнищавший Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды

53 минуты назад
Умер журналист, общественник и поэт Виталий Шенталинский

Умер журналист, общественник и поэт Виталий Шенталинский

54 минуты назад
Jaguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace

Jaguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace

1 час назад
Свиридова оставили в черном списке Шенгена

Свиридова оставили в черном списке Шенгена

1 час назад
Врач-педофил, осужденный в США за насилие над гимнастками, пострадал в тюрьме

Врач-педофил, осужденный в США за насилие над гимнастками, пострадал в тюрьме

1 час назад
ТНТ прокомментировал новости о сносе "Дома-2"

ТНТ прокомментировал новости о сносе "Дома-2"

1 час назад
США поддержали Сербию в косовском кризисе

США поддержали Сербию в косовском кризисе

1 час назад
Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года

Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года

2 часа назад
После нападений на пассажиров в Москве предложили создать черный список таксистов

После нападений на пассажиров в Москве предложили создать черный список таксистов

2 часа назад
Брэда Питта уличили в том, что он копировал имидж каждой из своих девушек

Брэда Питта уличили в том, что он копировал имидж каждой из своих девушек

2 часа назад
Хардкорный Lamborghini Aventador вернул марке рекорд Нюрбургринга

Хардкорный Lamborghini Aventador вернул марке рекорд Нюрбургринга

3 часа назад
Российское ПО на смартфонах хотят сделать обязательным

Российское ПО на смартфонах хотят сделать обязательным

3 часа назад
В Кронштадте возродили традиционный полуденный выстрел из пушки

В Кронштадте возродили традиционный полуденный выстрел из пушки

3 часа назад
"10 бутылок водки": водитель сбил пешеходов и врезался в подъезд дома на востоке Москвы

"10 бутылок водки": водитель сбил пешеходов и врезался в подъезд дома на востоке Москвы

3 часа назад
Путин снова пересел на Mercedes

Путин снова пересел на Mercedes

4 часа назад
Теперь прооперировать Дональда Трампа можно в любом месте

Теперь прооперировать Дональда Трампа можно в любом месте

4 часа назад
Дональд Дак в новых "Утиных историях" заговорит разборчиво

Дональд Дак в новых "Утиных историях" заговорит разборчиво

4 часа назад
Уличные беспорядки в Варшаве. Полиция применила газ

Уличные беспорядки в Варшаве. Полиция применила газ

4 часа назад
Обзор беспроводных наушников Samsung Gear IconX (2018)

Обзор беспроводных наушников Samsung Gear IconX (2018)

5 часов назад
Арестован третий подозреваемый в убийстве фигуриста Тена

Арестован третий подозреваемый в убийстве фигуриста Тена

6 часов назад
Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

26.07.2018 13:32
"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

26.07.2018 11:00
10 лучших островов для пляжного отдыха

10 лучших островов для пляжного отдыха

26.07.2018 09:44