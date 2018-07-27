Врач-педофил, осужденный в США за насилие над гимнастками, пострадал в тюрьме

Экс-глава медицинской службы сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар, который начал отбывать свой 175-летний срок за насилие над юными спортсменками, пострадал в тюрьме после нападения на него сокамерника. Адвокаты врача настаивают в этой связи с пересмотром приговора.

Как уже сообщали Вести.Ru, Нассар осужден на громадный срок 175 лет за домогательства к своим юным подопечным, неоднократные изнасилования несовершеннолетних гимнасток, а также за хранение порнографии, включая детскую. После приговора его перевели в тюрьму штата Аризона, сообщает New York Post, где на него и напал один из осужденных.