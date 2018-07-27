Формула-1. Риккардо выиграл первую свободную практику Гран-при Венгрии

В Венгрии на автодроме "Хунгароринг" близ местечка Мадьород стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Первая свободная практика завершилась победой австралийского гонщика команды Red Bull Даниэля Риккардо.

Австралиец прошел 30 кругов и показал лучшее время – 1 мин. 17,613 сек. Вторым стал немецкий экс-чемпион мира Себастьян Феттель из Ferrari, третьим – напарник Риккардо голландец Макс Ферстаппен. В шестерке лучших оказались гонщики трех команд – Red Bull, Ferrari и Mercedes.

Россиянин Сергей Сироткин провел не самую лучшую сессию, он оказался предпоследним, опередив только Магнуса Эрикссона. Наш гонщик, выступающий за Williams, проиграл и своему напарнику канадцу Лэнсу Строллу, который занял 14-е место.