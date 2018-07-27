Московский воздух оказался загрязнен формальдегидом

Воздух в ряде столичных районов загрязнен формальдегидом, это зафиксировали специалисты Росгидромета.

Самая критическая ситуация – в Нагорном районе, там норма превышена более чем в четыре раза. Высокие показатели также в мещанском районе. В остальных – концентрация формальдегида в пределах верхней границы нормы.

При этом прогноз рассеивания вредных веществ неблагоприятный из-за жары – солнце может оказать негативное влияние и привести к росту концентрации формальдегида в атмосфере.