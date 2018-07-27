По-летнему комфортно: погода в выходные догонит и перегонит норму

На огромной территории Европейской части России, от северных до южных морей, атмосферное давление и температура воздуха превысят среднестатистические значения и создадут комфортные погодные условия в каждой из географических зон, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве и Московской области в субботу без осадков и жарко, +28…31°, в воскресенье температура понизится до +24…+27°, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

В Санкт-Петербурге переменная облачность, в субботу возможен кратковременный дождь, температура днём +27…+29°, ветер северо-восточный 4-9 м/с, атмосферное давление 768 мм рт. ст.

На Русском Севере, в тёплом антициклоне, будет солнечно, без осадков. В Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре и в Вологде 22…+25°, в Нарьян-Маре +17…+20°.

В Поволжье без осадков, солнечно. В Пензе, Саратове и Самаре +29…+32°, В Волгограде около +35°, в Астрахани до +39°.

На юге страны в субботу местами пройдут кратковременные дожди. В Краснодаре и Ставрополе +33…+38°, в Крыму и в Сочи +29…+32°; в Нальчике и Владикавказе +27…+30°.

В Уральском регионе похолодание будет сопровождаться дождями, грозами и порывистым ветром. В Екатеринбурге и Челябинске в субботу 27…+29°, в воскресенье +15…+18°, в Тюмени и Кургане в субботу +23…+27°, в воскресенье не выше +16°.

На юге Сибири в тылу циклона пройдут кратковременные ливневые дожди, сопровождаемые сильным северным ветром. В Омске, Новосибирске +19…+21°, в Кемерово +16…+19°.

В Прибайкалье солнечно и тепло. В Иркутске и Улан-Удэ +27…+30°.

На юге и востоке Дальнего Востока обильные продолжительные дожди пройдут на востоке Амурской области и в западных районах Хабаровского края. В Благовещенске +18…+21°, в Хабаровске около +30°, во Владивостоке +26…+28°.