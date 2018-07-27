Макаревича призвали не прятаться от Крыма за "высокими словами и заборами"

Андрею Макаревичу посоветовали не прятаться за высокими заборами и словами, а посетить Крым. Пообщаться там с местными жителями и лично оценить, как изменился полуостров за последние годы. С этим предложением выступил глава комитета парламента Крыма по туризму и санаторно-курортному отдыху Алексей Черняк, пишет агентство РИА Новости.

Черняк также отметил, что Макаревич раньше часто приезжал на полуостров, который привлекал его винами и местами для дайвинга. Теперь музыкант сможет увидеть, как, например, развивается виноделие в регионе.

Напомним, 25 июля Андрей Макаревич заявил, что в 2014 году Москве нужно было купить Крым у Киева, чтобы не портить отношения.