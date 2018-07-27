Смертельную драку на Курском вокзале устроили фанаты из Москвы и Питера

В драке, произошедшей в ночь на пятницу на Курском вокзале в Москве, принимали участие болельщики футбольного клуба ЦСКА из Москвы и Санкт-Петербурга, передает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, полиция ищет участников пьяной групповой драки на платформе Курского вокзала в Москве, в которой погиб молодой человек.

Как сообщила представитель столичного управления на транспорте СК России Елена Марковская, во время стоянки пассажирского поезда номер 59 "Санкт-Петербург — Нижний Новгород" в результате драки 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Также во время драки пострадали еще двое молодых людей, один из которых с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, драка завязалась на бытовой почве, некоторые ее участники были пьяны.

Возбужденно уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". В настоящее время с организатором конфликта проводятся следственные мероприятия, устанавливаются другие участники драки.

27 июля в Нижнем Новгороде пройдет матч за Суперкубок России, в котором сыграют московские клубы "Локомотив" и ЦСКА.