Актер и драматург Каюмов скончался после падения в оркестровую яму районного ДК

В Татарстане 26 июля скончался драматург и актер Гафур Каюмов. Об этом сообщается на сайте Альметьевского театра, с которым сотрудничал Каюмов. Ему было 59 лет.

Как рассказал РИА Новости представитель Дома культуры Арского района Татарстана, смерть актера наступила в результате несчастного случая: он упал в оркестровую яму и от полученных травм погиб на месте.

Похоронят его на родной земле – в Арском районе Татарстана.

Гафур Каюмов как актер выходил на сцены нескольких театров Татарстана, а его пьесы играли не только в в театрах родной республики, но и соседней Башкирии.