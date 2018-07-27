Федотов поддержал реформу ФСИН. Корниенко посоветовал не спешить

Система ФСИН нуждается в реформации, уверен председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

По словам правозащитника, этот процесс идет давно, но сейчас его нужно активизировать и привлекать к этому гражданские службы. Он также сообщил журналистам, что собирается посетить колонию в Брянской области, где в июле этого года погиб заключенный, сообщает ТАСС.

Ранее о необходимости реформирования ФСИН высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Она нуждается в реформировании. И я не поверю, что нельзя подобные факты — насилия, пыток, избиения — изжить", — указала она, говоря о произошедшем скандальном инциденте в ярославской колонии, где сотрудники ФСИН жестоко избили заключенного.

Между тем, глава ФСИН Геннадий Корниенко, комментируя предложения о реформе ведомства, призвал не спешить с этим и "изучить проблему".

"Просто сказать, что надо сделать так, может быть, это и правильно, но надо со всех сторон это осмотреть, изучить эту проблему и тогда принимать решение", — подчеркнул Корниенко.

При этом он заверил, что ФСИН готова участвовать в этом процессе, и пообещал определнные кадровые решения по итогам проверки ситуации с избиением осужденного в ярославской колонии, передает РИА Новости.

20 июля в Интернете был опубликован видеоролик, на котором 18 сотрудников ярославской колонии избивают заключенного. Запись вызвала большой резонанс. Возбуждено уголовное дело, пятеро тюремщиков арестованы. На фоне этого скандала в Брянской области сотрудник исправительной колонии №6 перевязал тканью лицо осужденного, в результате чего тот скончался от удушья.