В Диснейлендах по всему миру запретят пластиковые соломинки

Представители развлекательных парков Диснейленд объявили, что в их парках вместе с напитками больше не будут выдаваться пластиковые трубочки, ложки и мешалки для кофе. Таким образом представители сети собираются внести свой вклад в борьбу за сохранение окружающей среды, сообщает Mashable.

Новое ограничение вступит в силу в середине 2019 года. Исключение составит только Диснейленд в Токио. Представители Disney говорят, что новое правило поможет устранить проблему утилизации и переработки 175 миллионов соломинок и 13 миллионов мешалок в год.

We’re making a global commitment to minimize single-use plastic waste by eliminating plastic straws, stirrers and polystyrene cups, reducing plastic shopping bags, and cutting in-room plastics by 80%: https://t.co/pd0AGZeCUs pic.twitter.com/X2DP40spRe