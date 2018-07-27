Лондон и Кито обсуждают дальнейшую судьбу Ассанжа

Лондон и Кито обсуждают ситуацию с дальнейшим пребыванием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в британской столице. Однако этот вопрос в ходе последнего визита президента Эквадора Ленина Морено в Британию не поднимался, рассказал РИА Новости официальный представитель офиса премьер-министра Великобритании.

В пятницу в Мадриде Морено заявил, что в конечном итоге Ассанжу придется покинуть посольство Эквадора, где он укрывается с 2012 года, и сообщил, что обсудил эту ситуацию с британскими властями.