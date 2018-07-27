Белый дом не стал отвечать на вопрос об ударе по Ирану

Ударов по ядерным объектам Ирана не планируется, по крайней мере, официальный представитель Белого года Хоган Гидли такой информацией не обладает. Вместе с тем он добавил, что президент Дональд Трамп считает Исламскую Республику главным фактором дестабилизации в регионе, пишет агентство РИА Новости. Кроме того, Иран желает заполучить ядерное оружие, поэтому глава Соединенных Штатов считает сделку с ним худшей в истории.

Ранее о возможных ударах по Ираку заявил телеканал ABC, который сослался на некий источник в правительстве Австралии. Премьер-министр страны Малкольм Тернбулл уже назвал эту информацию домыслом.