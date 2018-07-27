Госдеп назвал СП-2 мощным политическим инструментом России

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики и ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что проект "Северный поток-2" может стать мощным оружием политического давления на Европу со стороны России, передает "Интерфакс".

По словам Фэннона, "Северный поток-2" подрывает усилия, направленные на обеспечение коллективной энергетической безопасности, создавая риски для каждой страны.

В ходе телефонного брифинга он заявил, что СП-2 поможет России усилить позиции в использовании энергетических ресурсов для осуществления политического давления.

Представитель американской администрации считает, что Россия может и должна оставаться поставщиком газа в Европу, но не должна доминировать на рынке ради достижения своих политических целей.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысяч км.

Новый газопровод, который реализуется Газпромом в альянсе с европейскими компаниями — Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall, уже получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.

Американский президент Дональд Трамп ранее раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за сотрудничество с Россией по проекту СП-2.