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30 июля 201809:29

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о Миле Сулиминой из Хабаровска.

У Милы тяжелая деформация позвоночника – нейромышечный сколиоз 4-й степени. Угол искривления составляет 98 градусов, на спине образовался горб, который не спрячешь даже под одеждой. Мила страдает от сильных болей, ей тяжело сидеть, стоять и дышать. Поможет только сложная дорогая операция, которую готовы провести хирурги московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Но для родителей девочки это непосильная сумма.

Из письма Марины Сулиминой, мамы Милы:

"В девять лет ортопед на плановом осмотре обнаружил у дочки сколиоз 2-й степени и деформацию грудной клетки. Тогда же Мила перенесла тяжелые операции – коррекцию врожденных вывихов тазобедренных суставов. Гипсовый панцирь с дочки сняли только через несколько месяцев. Трудно было поверить, что она когда-нибудь вообще встанет на ноги. Но Мила встала и пошла – на костылях, еле-еле, шаг за шагом. Никто, кроме нас, не знает, чего ей это стоило. Когда дочке исполнилось 16 лет, появились боли в спине, ей стало тяжело дышать. Рентген показал, что сколиоз достиг 4-й, самой тяжелой степени. Грудная клетка заметно деформировалась, начал расти горб, развивается сердечно-легочная недостаточность. Мила не может стоять без опоры, и ходить ей тяжело. Состояние Милы ухудшается. Врачи настаивают на срочной операции, но за госсчет ее могут сделать только через год. А ждать нельзя. Без вашей помощи нам не справиться. Прошу вас, помогите!"

Для спасения Миле не хватает 597 546 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У Милы нейромышечный сколиоз 4-й степени, деформация позвоночника прогрессирует, нарастает сердечно-легочная недостаточность. Устранить деформацию и избавить девочку от болевого синдрома поможет только операция – установка на позвоночник фиксирующей металлоконструкции. В результате хирургического лечения качество жизни Милы значительно улучшится".

Внимание! Стоимость операции 802 871 руб.

205 325 руб. собрали читатели rusfond.ru и chaskor.ru.

Не хватает 597 546 руб.

ПОМОЧЬ МИЛЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,836 млрд руб. В 2018 году (на 26 июля) собрано 902 364 612 руб., помощь получили 1289 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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