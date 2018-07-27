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Генетика человека 1 час назад

Новости Наука

27 июля 201815:19 Евгения Ефимова

Почему раны во рту заживают быстрее остальных?

Результаты работы могут помочь создать способы быстрого лечения повреждений на других частях тела.
Фото Global Look Press.

Исследователи из Национальных институтов здравоохранения США (NIH) выяснили, почему раны во рту заживают так быстро. Результаты работы могут помочь в разработке лечения, способствующего столь же быстрому "ремонту" повреждений на других частях тела.

Изучая этот вопрос, специалисты пригласили принять участие в исследовании 30 здоровых и некурящих людей. Каждому испытуемому были нанесены крошечные ранки: по одной на внутренней щеке рта и по одной на руке.

Затем учёные наблюдали за тем, как эти раны заживают в течение следующих шести дней. Так, раны во рту заживали в три раза быстрее повреждений на коже рук. Также учёные собрали образцы тканей до и после травмы. И, наконец, они изучили молекулярные профили полученных образцов.

Сравнение ран кожи рук и рта у одного и того же человека позволило исследователям раскрыть "новые молекулярные подписи", которые соответствуют различным стадиям заживления слизистой оболочки полости рта и кожи, говорит в интервью изданию Gizmodo автор работы Мария Морассо (Maria Morasso) из NIH.

Специалисты обнаружили, что некоторые главные регуляторы генной активности работают сверхурочно во рту, помогая ранам заживать без рубцов. Речь идёт о белках SOX2, PITX1, PITX2 и PAX9, которые остаются активными в клетках кожи во рту под названием кератиноциты, при этом они не столь же усердны в клетках кожи рук.

Такие регуляторы сдерживают воспаление, которое может привести к образованию шрамов, и включают "молекулярные программы", участвующие в движении клеток и стягивания ран, говорят авторы работы.

"Это может быть причиной более медленного заживления раны на коже по сравнению с ранами полости рта", — говорит учёный.

Специалисты провели и ряд других экспериментов. Например, они уменьшили количество PITX1 и SOX2 в кератиноцитах, выращенных в лаборатории. В результате это изменило активность генов, связанных с движением клеток.

Кроме того, авторы работы вывели мышей, имеющих более высокий уровень SOX2 (по сравнению с обычными грызунами), экспрессируемый в клетках кожи. Раны на коже таких животных заживали быстрее обычного – примерно за три дня вместо девяти дней.

По мнению Морассо, будущие исследования могут помочь учёным выяснить, как сделать так, чтобы раны людей заживали быстрее. Кроме того, эта работа может помочь разработать способы лечения тех ран, которые, казалось бы, зажить не могут. С подобной проблемой особенно часто сталкиваются пациенты на поздней стадии диабета.

Знание быстрого механизма заживления ран во рту может привести к разработке терапии, способных лечить ран кожи без образования шрамов. Поскольку регуляторы участвуют во многих биологических процессах, учёные должны выяснить, какой из этих процессов важен для заживления ран, говорит Луис Гарса (Luis Garza), дерматолог из Школы медицины Джона Хопкинса. Исследование может дать некоторые подсказки.

Описание работы представлено в статье, опубликованной в научном издании Science Translational Medicine.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что раны, полученные днём, заживают быстрее "ночных". Также мы сообщали о других потенциальных способах заживления ран: наногеле с пептидами, портативном 3D-принтере для кожи и даже чешуе рыб.

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