Гибель Романа Филипова: причастные установлены и заочно арестованы

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест двух граждан Сирийской Арабской Республики, сбивших 3 февраля штурмовик Су-25 с командиром эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова над подконтрольной террористам территории.

Как передает ТАСС, служители Фемиды удовлетворили ходатайство следствия, постановив заочно заключить Сохта Тарека Наураса и Сохта Амера Иззата под стражу и объявить их в международный розыск.

Они обвиняются в убийстве, участии в вооруженном формировании, надругательстве над телами умерших и краже. Срок ареста будет исчисляться с того момента, когда их доставят на территорию России.

В связи с наличием в материалах дела секретной информации заседание суда прошло в закрытом режиме.

3 февраля 2018 года при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии для контроля режима прекращения огня Су-25 заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Катапультировавшись в районе населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Расстреляв все патроны и будучи тяжело раненным, майор подорвал себя гранатой, когда террористы приблизились к нему на несколько десятков метров. Президент России Владимир Путин присвоил посмертно пилоту звание Героя России.

В результате оперативно-следственной работы СКР установил личности троих граждан Сирии, причастных к гибели российского самолета и его летчика.