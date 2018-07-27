Миронов анонсировал новую партию, Жириновский предложил перейти к двухпартийности

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов анонсировал осенью появление "мощной новой партии", передает ТАСС. Миронов отметил, что работает над этим уже больше полугода.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, снова выступил с инициативой перехода к двухпартийной системе с 1 января 2019 года.

"Если правительство не устоит, значит, новое сформируем с участием парламента и этих двух партий", — заявил он.

Жириновский указал на опыт политической системы в США, однако ему парировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что в Америке парламентарии изибраются по одномандатным округам.

"Если реализовать эту модель у нас, то, скорее всего, второй партией будет КПРФ, а больше всех пострадает от реализации этой американской модели фракция ЛДПР", — отметил Володин.

В пятницу лидеры четырех парламентских партий провели пресс-конференцию по итогам весенней сессии Госдумы.