ЦБ сохранил 7,25-процентную ключевую ставку

Центральный банк оставил ключевую ставку на прежнем уровне – 7,25%. Решение ожидаемое после того, как на прошлом заседании ЦБ объявил о замедлении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, пишет агентство "Интерфакс".

Одновременно с этим, Центральный банк предсказал возвращение к инфляции на уровне 4%. Сейчас она ниже. А рост внутреннего валового продукта в 2018 году составит 1,5-2%.

Кроме того, переход к нейтральной денежно-кредитной политике состоится не раньше 2019 года.

Напомним, в этом году Центробанк уже два раза понижал ключевую ставку: в феврале и марте она уменьшалась на 0,25%.